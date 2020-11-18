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Enver Altaylı soruşturmasında flaş gelişme! Ümit Özdağ'ın o sözleri dosyaya girdi...

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın FETÖ yöneticiliği, örgüt üyeliği ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından yargılandığı dava dosyası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'den ihraç edilen milletvekili Ümit Özdağ'ın konuya ilişkin beyanları da dosyaya girdi.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:19
Enver Altaylı soruşturmasında flaş gelişme! Ümit Özdağ'ın o sözleri dosyaya girdi...

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın FETÖ yöneticiliği, örgüt üyeliği ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından yargılandığı dava dosyasına İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık beyanı girdi.

Özdağ Altaylı'nın 'Parti kurmayın, çünkü partinizi kapatacaklar. Sokağa dökülün' dediğini söylemişti.

ÖZDAĞ CANLI YAYINDA İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLAMIŞTI

Özel bir televizyon kanalına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, eski istihbaratçı Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili çarpıcı açıklamalara bulunmuştu. Özdağ, Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' derken, Enver Altaylı ile ilişkilerini de tek tek anlatmıştı.

ÖZDAĞ İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Partili Özdağ, partisinin içinde yaşananları açık açık anlatıp, Kavuncu'ya, 'FETÖ'cüdür' deyince ortalık karışmıştı. Günlerce konuşulan konunun ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu, Özdağ'ı partinden ihraç etmişti. Özdağ, yargıya gideceğini söylemişti.

Milletvekili

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