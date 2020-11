Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'ndaki açıklamalarından notlar:



Değerli delegeler saygıdeğer misafirler ekranları başında bizi izleyenleri selamlıyorum. Sizinle bizim aramızda gönülden gönüle kurulan bir köprü var.



Biz buralara gökten zembille inmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmanarak zorlukları tecrübe ederek geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı aldığı maaş dışında iş, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. En küçük fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.



Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.



KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?



Yaptı... Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.



Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak esnafımızla, sanatkarımızla bir arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şuralarına katılmaya önem verdik. Yerli otomobil için babayiğit arandığında sizler talip oldunuz.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK FAİZ UYARISI



Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.



Adım adım Türkiye'nin projesini hayata geçirdiniz. İnşallah bu güzel projeyi yine sizlerle neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan Adnan Menderes'in acı hatırası sebebiyle Yaslı Ada'ya çıkan Yassı Ada'yı sizlerle Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Tabii Covid sebebiyle iş dünyasında da farklı bir dönem geçiriyoruz. TOBB'un bu yılki genel kurulu ertelendi. Biz de video konferansla bir araya gelmek istedik.



Covid19'a yakalanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu da geçer yahu diyoruz. İnşallah bu da geçecek. 81 il ve 160 ilçemizde iş dünyamızın nabzını TOBB'un güzel şekilde yansıttığına inanıyorum.



(Faiz sonrası) Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda onların temsilcileriyle olan konularda istişareye önem veriyoruz. Sizlerle oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz.



Birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz. 18 yıldır büyük mesafe katledilen demokrasi yolunda 165 oda ve borsamız lokomotif vazifesi gördü. Ben birçok sanayici ve iş adamlarımızla konuştuğumuz nasıl battığını anlatırken şunu derlerdi. Beni faiz batırdı, bitirdi, şu kadar faiz ödüyorum derdi. İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz. Sizlerin azmiyle önümüze çıkarılan engelleri aşarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. En büyük kredi paketleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Onlarca sektörde vergi ve primleri erteledik. Uzun vadeli yapılandırma yaptık.



'ÜLKEMİZ ARTIK ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYOR'



İstihdam ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu dönemi geride bırakıp güçlü Türkiye dönemine ulaşacağız. Gayretinizi arttırmanızı azminizi güçlendirmenizi istiyorum. Reformlar ve başarılarla dolu büyümeyi politikamızın merkezine aldığımız 18 yılı geride bıraktık. Her bir hane ve insana dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Piyasa ekonomisi anlayışıyla şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizle oldu. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara ihracatımızı 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolara kadar yükselttik. Ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 138 milyar doları buldu. Enflasyon oranını yüzde 4'lere indirmiş, faizleri en düşük seviyelere indirmiştik. İçeride ve dışarıda büyük saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi olaylarından darbe girişimine ekonomimize kurulan tuzaklara kadar hepsini birer birer boşa çıkardık.. İstiklal ve İstikbal mücadelemize yoğunlaşırken Türkiye'yi yüzlerce projeyle donattık.



Yeniliğe odaklı girişimlerimizle her zorluğu aşacak alanlar bulduk. Savunma sanayinde ülkemiz hayranlıkla takip ediliyor. 3. havalimanımız 2053 vizyonunun altyapılarından biridir. Tarihi öneme sahip projeleri hayat geçirdik. Şehir hastaneleriyle genel sağlık sigortamız bile başlı başına başarı hikayesidir. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 1008 yataklı hastaneyi 2 ayda yaptık. Uçak inecek, 5 dakikada hastaneye ulaşacak. Neden yaptık? Bütün Covid olayı ile mücadele için... Aynı şekilde devasa hastaneyi Başakşehirde yaptık. Çok çok önemli adımlar attık. Yatırımcılarımızın önünü açmak için reformlarla iş yapma kolaylığı endeksinde ülkemizi 27 basamak yükselerek 190 ülke içinde 33. sıraya yerleştik. 2002'de işyeri açma süresi 38 günken 7 günün altına düşürdük. Dünya ile Türkiye'de yeni döneme giriyor.



"TEK HANELİ ENFLASYONA ULAŞMAK HEDEFİMİZDİR"



Ülkemiz yatırımın üretimin ticaretin yükselen merkezlerin biri olarak gösteriyor. Vites yükseltmenin yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerekli olduğu bir dönemde. İşte bu yeni dönemin hazırlıkları ekonomi ve demokrasi reformlarıdır. İhtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Temelini attığımız tabiri caizde kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek adımın eşiğindeyiz. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz.



Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları karşılamaya devam edeceğiz. Olumlu ayrışmayı göreceğiz. 3. çeyreği güçlü büyüme ile kapatacağımız kesinleşti. Sanayi üretimiz aratarak en önemli başarıya imza attı. İnşallah hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Eylül ayında yüzde 26,2 arttı. Tabii bunlarla beraber salgının yol attığı kimi zorluklara rağmen devam etse de pozitif kapatacağımıza yılı inanıyorum. Enflasyonla mücadele de en önemli önceliğimizdir. Tek haneli enflasyona ulaşmak hedefimizdir.



Önümüzdeki sorunları çözeceğiz. Elbette salgının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Sıkıntıları azaltmanın gayreti içindeyiz. Bugünleri inşallah önümüzdeki yıl acı bir tebessümle yad edeceğiz. Şevkimiz azmimiz büyüktür. Bugünkü bölgesel ve küresel liderlik seviyesine sizlerle getirdik. Sıkıntıları da sizlerle aşacağız.

