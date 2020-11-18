Çok kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgarın da etkisinin süreceği MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt ararken yağmura yakalanmamak adına tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak? 18 Kasım 2020 Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA MGM HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA 3°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 8°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 6°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ 11°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İZMİR 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MANİSA 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MUĞLA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 3°C, 14°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BOLU 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu



SİNOP 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu



RİZE 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN 11°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



TRABZON 12°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu



HAKKÂRİ 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu



KARS -6°C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



VAN -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 1°C, 16°C

Az bulutlu



GAZİANTEP 4°C, 17°C

Az bulutlu



SİİRT 5°C, 15°C

Az bulutlu



ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Az bulutlu