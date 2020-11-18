USD (Alış - Satış) : 7,72 - 7,73 EURO (Alış - Satış) : 9,17 - 9,19

Ankara Halk Ekmek çalışanları için grev kararı!

Öz Gıda İş Sendikası tarafından yapılan açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası çalışanlarının haklarını aramak için grev kararı alındığı duyuruldu.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:36
Ankara Halk Ekmek çalışanları için grev kararı!

31 Mart seçimlerinden önce verdiği sözleri tutmayan CHP'li belediyeler, işçileri canından bezdirdi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda grev kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile Öz Gıda İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerden bir sonuç alınamayınca, 492 işçinin çalıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışanları için greve çıkma kararı alındı.

60 günlük yasal süre başlatıldı

Öz Gıda İş Sendikası, grev kararı doğrultusunda ilan panosuna 'grev kararı' yazısı asarak 60 günlük yasal süreyi başlatmış oldu. İş Kurumu Müdürlüğü'ne yapılan başvuru üzerine 19 Kasım 2020 (Çarşamba) günü grev oylaması yapılmasına karar verildi. Oylama sonucunda işçilerin çoğunluğu grev talebinde bulunursa fabrika greve gitmiş olacak. Aksi halde ise toplu iş sözleşmesi yüksek hakeme götürülecek.

Mansur Yavaş yönetiminin işçilerden çaldığı haklar

Öz Gıda İş Sendikası tarafından açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Toplu iş sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık; ilk yıl sıfır ücret zammı, Ramazan ve Kurban Bayramı yevmiyelerinde kesinti yapılması, alınan destek primlerinin (ekmek primi vb.) alınma şartlarının zorlaştırılması ve yıllık izin ödeneklerinin tamamen kaldırılması önerisi ile birlikte bazı parasal haklar noktasında yaşandı. Ayrıca bu parasal maddeler kadar önemli olan bir diğer anlaşmazlık da sözleşme yürürlülük süresinin bir yıla indirilmek istenmesi oldu.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement