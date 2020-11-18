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Acımasızca dövmüşlerdi! Yeni gelişme!

Burdur'da seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) çağırdıkları evde tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:39
Acımasızca dövmüşlerdi! Yeni gelişme!

Olay, 12 Kasım günü, Burdur'da meydana geldi. Bir grup gencin bir kişiyi darbettiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli olarak belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. gözaltına altına alındı. Haklarında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Darbedilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Kısa süre sonra da olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın 7 kişinin bulunduğu evde, gençlerden birinin, Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin 'Aşkım' diye seslendiği duyuluyor. Genç, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" demesi üzerine "Öldürür müsün?" yanıtını veren Osman Oflaz'ı kafa atarak yere düşürüp, tekme tokat dövüyor. Daha sonra diğer iki genç de Oflaz'a tekme tokat saldırıyor. Görüntülerde, genç kadınlardan biri de adama tekme atıyor. Gençlerden birinin eline aldığı sopayla geldiği görülürken, Oflaz'ın "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar da görüntüde yer alıyor.

Olay anında kadınlar tarafından iki cep telefonuyla çekildiği saptanan görüntülerden birinde yaşlı kadının duvara yaslanıp, olayları takip ettiği de görülüyor.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST

Görüntüler üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. ile H.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın- yayın organlarında yer alan Burdur ilinde bir vatandaşın bir konuta çağrılarak darp edilmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca olayın ihbarı ile birlikte derhal soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma kapsamında zorunlu ve ivedi usuli işlemlerin ardından şüpheliler gözaltına alınmış ve 18.11.2020 tarihinde sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce 'hile ve cebir kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan bir şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Osman Oflaz ise Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, tuzağa düşürüldüğünü söylemiş ve "Bir akşam telefon açıp eve çağırdılar. Sonra da darbettiler. Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darbettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde. Kardeşimle tartıştığımız için daha önce cezaevine girmiştim. Koronavirüs nedeniyle Burdur Açık Cezaevi'nden çıktım" demişti.

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