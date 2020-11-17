Tuzla'da korkutan patlama!

Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Kazanda meydana geldiği öğrenilen patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tuzla'da bir boya fabrikasının kazanında meydana gelen parlamada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasının kazanında parlama meydana geldi.
Parlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.