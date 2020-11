İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı olacak mı?

Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde işletmede olan enerji amaçlı barajlarda yüzde 37,5, sulama amaçlı barajlarda yüzde 32,6, içme suyu amaçlı barajlarda yüzde 33,5 doluluk oranı bulunduğunu belirtti. Pakdemirli, 374 adet depolama tesisinde ise doluluk oranı ortalamasının yüzde 35,6 mertebesinde bulunduğunu ve mevcut su miktarının da 126,7 milyar metreküp olduğunu kaydederek, bu oranın geçen sene ile yaklaşık aynı miktarda olduğunu belirtti. Baraj doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha düşük olduğunu ancak sulama sezonunun bitmesi, buharlaşmanın azalması ve yağışlı periyoda girilmesi nedeniyle ilerleyen günlerde barajlardan daha az su tüketimi olmasının beklendiğini belirten Pakdemirli, bu süreçte önemli su sıkıntı yaşanmayacağını öngördüklerini kaydetti.



'İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 27'



Bakan Pakdemirli, İstanbul'un günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacının ortalama 3 milyon 200 bin metreküp olduğunu belirterek, "Bu ihtiyacın önemli bir miktarı Devlet Su İşleri'nin (DSİ) daha önce inşa ettiği Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanıyor. Dünya'nın en büyük şehirlerinden biri olan, ülkemizin göz bebeği İstanbul'a su sağlayan barajların bir kısmı Anadolu yakasında bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunuyor. Bu barajlar birbiri ile entegredir ve tüm barajlardan İstanbul'un her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabiliyor. Bugün itibariyle İstanbul'umuza su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 27'dir. Şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervuarlarda mevcuttur. Ayrıca her yıl olduğu gibi önümüzdeki kış aylarındaki yağışlarla birlikte baraj giriş akımlarındaki artışla birlikte İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz" dedi.



'ŞEHRİN 5 AYLIK İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK'



Ankara'daki barajlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Şu an itibariyle Ankara'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 13 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 12,7 seviyesinde idi. Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılıyor. Ankara'nın su yeterlilik durumunu barajlardaki doluluk oranları üzerinden kıyaslayarak belirtmek doğru bir yaklaşım değildir. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara'daki barajlarda şu an itibariyle 185 milyon metreküp su bulunuyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlardaki su, şehrin 5 aylık ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır" açıklamasında bulundu.



'ANKARA'NIN 2050 YILINA KADAR SU SIKINTISI OLMAYACAK'



Ankara İçme suyu 2'nci Merhale Projesi Gerede Sistemi'nin inşasının 2019 yılında tamamlanarak, regülatör ve tünelle birlikte işletmeye alınıp, ASKİ'ye devredildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Ankara'nın 2050 yılı itibariyle ihtiyacı olan içme suyunu karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemiyle, Bolu Gerede havzasındaki suların Işıklı Regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğunda 4,5 metre çapında saniyede 40 metreküp kapasitesinde Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajına cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup, 01.01.2020-16.11.2020 tarihleri arasında Çamlıdere Barajına 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır."



Türkiye genelinde ilerleyen dönemde mevsimsel yağışlarının da etkisiyle önemli su sıkıntısı yaşanmayacağını öngördüklerini belirten Bakan Pakdemirli, ancak vatandaşın her zaman olduğu gibi suyu israf etmeden, ihtiyacı kadar tüketmesi ve tasarruf ilkelerine azami derecede uymasının önemine dikkat çekti.