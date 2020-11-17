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İstanbul'da kuryeden iğrenç hareket! Girdiği binaya idrarını yaptı...

İki yıl önce Eskişehir'de bir daireye pizza getiren kuryenin pizzaya tükürdüğü anının görüntüleri ortaya çıkmış ve bu olay sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Şoke eden bir kurye skandalı da geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Son dakika haberine göre bir eve yemek siparişi getiren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlere idrarını yaptığı iddia edildi. Kuryenin pantolonunu sıyırdığı anlar aparman içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 12:37
İstanbul'da kuryeden iğrenç hareket! Girdiği binaya idrarını yaptı...

Olay, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ KOKU ALINCA ORTAYA ÇIKTI

Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı. Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.

SON DAKİKA! FİRMA OLAYI KABULLENDİ

Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu. Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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