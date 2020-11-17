İstanbul'da kuryeden iğrenç hareket! Girdiği binaya idrarını yaptı...

İki yıl önce Eskişehir'de bir daireye pizza getiren kuryenin pizzaya tükürdüğü anının görüntüleri ortaya çıkmış ve bu olay sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Şoke eden bir kurye skandalı da geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Son dakika haberine göre bir eve yemek siparişi getiren kuryenin, apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlere idrarını yaptığı iddia edildi. Kuryenin pantolonunu sıyırdığı anlar aparman içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.