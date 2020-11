İBB'den Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin talebine 1 ay sonra skandal yanıt: Stresten öldüler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, adeta simgesi haline dönüşen, hemen hemen her duvarı süsleyen dikey bahçeleri kaldırdı. İBB yönetimi tepki çeken karara, 'maliyet' gerekçesi sundu. Sökülen bahçelerin yerine 'yaşayan duvarlar' adı ile graffiti çizimler yapıldı. Sökülen dikey bahçelerin akıbetinin ne olacğaı bilinmezken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'ye yazı göndererek hibeye hazır olduklarını bildirdi. Dikey bahçeler ile ilgili sessizliğini sürdüren İBB, yaklaşık 1 ay sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndererek talebi reddetti.



İBB: STRESTEN ÖLDÜLER



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazı ortaya çıktı. Yazıda, bitkilerin bazılarının stresten öldüğü, bazılarının ekipman ve malzemelerinin çürüdüğü, bazı ekipman ve malzemelerin ise İBB tarafından başka peyzaj projelerinde kullanıldığı bildirildi.



Yazıda şu ifadeler yer aldı:



15.10.2020 tarihli ve E-43762547-41469 sayılı yazınız.



İlgi yazınız ile; Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanlardaki dikey bahçe düzenlemerinde revizyon çalışmalarının başlatıldığı ve 'Yaşayan Duvar' adıyla yeni uygulamaların başlandığı kaldrılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin (bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri, aydınlatma ekipmanları vb.) kamu yararı gözetilerek hibe edilmesi talep edilmektedir.



Bahse konu olan dikey bahçelerin, özellikle taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş, bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle bakım/onarım maliyetleri her geçen gün artan dikey bahçelerin kullanılabilir durumda olan bitkiler, saksılar, sulama, aydınlatma ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan alanlarda değerlendirildiğinden talebiniz tarafımızca karşılanamamaktadır.



Bilgilerinize arz ederim.



Elektronik imzalı olarak gönderilen belgede İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof.Dr. Yasin Çağatay Seçkin'in onayı yer aldı.



NE OLMUŞTU?



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yüksek maliyetli olduğu gerekçesiyle söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçelere talip olduklarını bildirmişti.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Gerçekten kullanmak istediğimiz çok duvarımız var. İyi niyetli bir talepte bulunduk, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de olumlu dönüş bekliyoruz.Eminim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebimize olumlu cevap verecektir, çünkü hiçbir şeyin israf olmasını o da istemeyecektir. Biz konuyu basından takip ettik, söküldüğünü de görünce bir an önce talep yazımızı yazalım ki bizden önce kimse davranmadan alalım. Bunların hepsi ülkemizin ortak değerleridir. Bir yerde kullanılmıyorsa, mutlaka kullanılacak bir yer vardır. Biz de sağlam bir şekilde belediyemizde kullanmayı talep ettik. Biz çok iyi niyetli bir yazıyla talep ettik fakat sosyal medyada gündeme taşınmış, inşallah olumlu cevap gelir. Biz gerçekten Balıkesirimize yakışacağını düşünüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.