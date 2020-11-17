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İBB Başkanı İmamoğlu, bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projesi olan Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan kendi projesi olarak sundu. Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin planları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılmıştı.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 13:04
İBB Başkanı İmamoğlu, bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini sosyal medyadan kendi projesi olarak sunarken, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olduğu ortaya çıktı.

KENDİ PROJESİ GİBİ LANSE ETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan kendi projesi gibi lanse ettiği Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi için kamu kaynağını kullanarak vatandaşlara depreme karşı dayanıklı evler yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi. Hatta İBB Başkanı İmamoğlu, 'Beyoğlu Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını tamamladık ve vatandaşlara anahtarlarını teslim ettik. Bu konuda hep birlikte, hızlıca hareket etmek zorundayız' dedi.




GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Ancak Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin İBB AK Parti döneminde başladığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi olduğu öğrenildi. Hatta projenin planları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanmıştı.
2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle bilinen dev bir proje olan Beyoğlu Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini kendi projesi gibi sunan İBB Başkanı İmamoğlu'na sosyal medyadan da tepki gösterildi.

YAKIN ZAMANDA FETİHTEPE MAHALLESİ İÇİN TOPLANTI YAPILMIŞTI

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında olan Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Temmuz 2020 tarihinde yeni bir toplantı yapmıştı. Bakan Kurum, Proje Bilgilendirme Toplantısı'nda Okmeydanı sakinleriyle bir araya gelmiş, proje kapsamındaki Fetihtepe Mahallesi hakkındaki detayları açıklamıştı. Beyoğlu Belediyesi de uzun yıllardır bu projeyle alakalı çalışmalarını sürdürüyordu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA OKMEYDANI'NIN DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA PLANLAR YAPILDI'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı toplantı da Okmeydanı'nda dönüşüm için çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirtmişti. Yıldız, 'Yıllardır AK Parti olarak, ilçe başkanı olarak görev yaptığım bütün sorumluluk alanlarında Okmeydanı kentsel dönüşümü şehir yenileme çalışmaları vardı. Saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bu mahallenin evladıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Okmeydanı'nın dönüşümü konusunda planlar yapıldı. Bizde deprem her an kapıda. Artık tapu değil, evlerimizi yenilemenin zamanı. Artık daha güvenli evlere ihtiyacımız var. Aday olduğum dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatı da buranın çözülmesiydi. O gün yola çıktığımızda daha önceki projelerden bilgimiz vardı. Biz, kesinlikle ve kesinlikle Okmeydanı kentsel dönüşümün yerinde olacağını ifade ettik. Okmeydanı, Okmeydanlılarındır. Okmeydanlı kardeşlerim Okmeydanı'ndan başka bir yere gönderilmeyecek, yerin bir dönüşüm yapacağız demiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum' demişti.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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