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WhatsApp'ı Android telefonlarda kullananlar dikkat! WhatsApp'ta büyük değişikler olacak

WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özelliği ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlarda WhatsApp'ın birden fazla özelliği Android beta sürümünde test ettiği ve söz konusu özelliklerin en başta Android platformuna geleceği belirtilmişti. Aradan geçen süre içinde söz konusu özelliklerden bazıları belli oldu. Peki WhatsApp Android sürümüne hangi yeni özellikler geliyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Teknoloji / 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:42
WhatsApp'ı Android telefonlarda kullananlar dikkat! WhatsApp'ta büyük değişikler olacak

WhatsApp'ta hareketli günler yaşanıyor. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte şirket güncellemeler ve yeni özellikler konusunda gaza iyice asıldı. Aslında daha öncesinde WhatsApp yeniliklerle ilgili olarak eleştiriliyordu ve yavaş davrandığı söyleniyordu. Ancak bu durum değişti diyebiliriz.

WhatsApp'a yeni depolama alanı yönetimi ve süreli mesajlar özellikleri geliyor. Bu ikisi zaten resmi olarak da duyurulmuştu. Ayrıca alışveriş özelliği de popüler uygulamaya eklenecek. Diğer yandan WhatsApp Android sürümüne gelecek bazı özelliklerin detayları ortaya çıktı.

WABetaInfo, WhatsApp'ta kullanıcılara gelecek yeni özellikler ve araçlarla ilgili en son güncellemeleri ve haberleri bildirmeye devam ediyor. Yakın zaman önce iki yeni özellik hakkında bilgiler paylaşıldı.

İlk özellik WhatsApp'ın Android beta sürümünde 2.20.206.11 numaralı güncellemesinde oldu. Yeni el emojileri ve cinsiyete dayalı yeni emojileri içeren bu paket, yeni ifadeleri kullanıcılara sunuyor.

Söz konusu beta sürümüne sahipseniz, bu yeni emojileri görüyor olacaksınız çünkü bu emojiler WhatsApp'ın bu en son Android beta sürümüyle varsayılan ayar olarak geliyor. Söz konusu emojilere ise iOS 14 güncellenmesini yükleyen kullanıcılar zaten sahip.

Bir diğer özellik ise Arşivlenmiş Sohbetler yerine 'Daha Sonra Oku' özelliği oluyor. Aslında burada 'güncellenmiş bir özellik' ismi ve bazı eklenen özellikler yer alacak.

Biliyorsunuz, WhatsApp daha önce Tatil Modu özelliğini duyurmuştu. İşte bu Daha Sonra Oku özelliği Tatil Modu ile ilişkilendiriliyor ve onun uzantısı olarak karşımıza çıkıyor.

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