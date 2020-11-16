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Prof. Dr. Uğur Şahin'in bulduğu corona virüs aşısı işe ilgili son dakika gelişme!

Tüm dünyanın beklediği corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Eşi Dr. Özlem Türeci'yle geliştirdiği koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’ye verilecek aşı için Türkiye ile doğrudan masaya oturacak. “Aşı, virüsün başını ezecek. Salgını bitireceğinden eminim” diyen Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:17
Prof. Dr. Uğur Şahin'in bulduğu corona virüs aşısı işe ilgili son dakika gelişme!

Geliştirdiği koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye'ye verilecek aşı için Türkiye ile doğrudan masaya oturacak

PFİZER DEVRE DIŞI KALDI

Almanya'nın Mainz kentinde eşi Dr. Özlem Türeci'yle kurduğu BioNTech'in sahibi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği aşıda Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyacak. Prof. Şahin, Türkiye ve Almanya ile doğrudan masaya oturup ortağı Pfizer'ı devre dışı bırakacak.

DOZ SAYISINI GÖRÜŞMELER BELİRLEYECEK

Şahin'in, Türkiye ve Almanya'ya bu şekilde ayrıcalık tanıdığı ve önümüzdeki günlerde bu iki ülkeye verilebilecek doz sayısını yapılacak görüşmelere göre belirlemesi bekleniyor bunun yanı sıra BioNTech'in, yaklaşık iki ay önce kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ancak saldırıda BioNTech'in koruma önlemleri sayesinde bilgilerin çalınmadığı öğrenildi.

AŞIYA GÜVEN TAM!

Klinik deneylerde elde edilen başarıya değinen Prof. Şahin, 'Geliştirdiğimiz aşının virüsün başını ezip, 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden eminim. Bu aşının salgını bitireceğine inanıyorum' diye konuştu.

VİRÜS BULAŞMAYACAK

Prof. Şahin, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını söyledi. Şahin, aşının birden fazla şekilde virüse saldırdığını belirtti. Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, 'Aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtı ise bir yılı bulabilir' dedi, ancak bu konuda çok iyimser olduğunu söyledi.

VİRÜSÜ YENECEĞİZ

Şahin, 'Eğer soru, bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım 'evet' çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır' dedi. Deneme sonuçları açıklanıncaya kadar aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, 'Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz' dedi.

HÜCRELERE GİREMEYECEK

Aşının, koronavirüsün hücrelerimize girişini engellediğini belirten BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 'Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki, virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz' diye konuştu.

Almanya

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