New York metrosuna fare kostümüyle binen sanatçı

ABD'nin New York kentinde performans sanatçısı Jonothon Lyons, koronavirüse karşı sosyal mesafeye dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.



Fare kostümünü giyen Lyons, metroya ellerinin ve ayaklarının üzerinde yürüyerek bindi.



FARE KILIĞINA GİRDİ

Çoğu New Yorklunun kostüm karşısında kayıtsız kaldığını belirten sanatçı, bazılarının da korktuğunu söyledi.



'1.5 METRE UZAĞIMDA DURMALARI ZOR OLMUYOR'

Lyons, salgın nedeniyle fiziksel mesafenin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, fare kostümüyle bunun daha kolay hale geldiğini kaydetti.



'Etrafımdakilerin 1.5 metre uzağımda durması hiç zor olmuyor.' diye konuşan Lyons, kostümü giyerken maske taktığını sözlerine ekledi.