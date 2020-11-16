Kuran-ı Kerim'i yırtmıştı! O alçak hakkında flaş gelişme!

İbrahim Atabey isimli bir şahıs Youtube canlı yayınında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtıp üzerine tükürmüştü. Video sosyal medyada gündem olmuş kullanıcılar şahsın acil bir şekilde tutuklanmasını istemişti.



BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA!



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey’in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kuran-ı Kerim'i yırtan ve hakaretlerde bulunan İbrahim Atabey hakkında açıklama yaptı.



İşte o açıklama;





