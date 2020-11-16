İzmir’de deprem! Manisa'dan da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir Torbalı'da saat 18.04'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.



Yerin 9.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.









