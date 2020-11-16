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İyi Parti'de ihraç ve istifa depremi!

Ümit Özdağ İyi Parti’den ihraç edildi. Karar oy birliğiyle verildi. Bu kararın yanı sıra İyi Parti'den bir ayrılık haberi daha geldi.

Siyaset / 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:20
İyi Parti'de ihraç ve istifa depremi!

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ'ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen;

“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BİR AYRILIK DAHA

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti.

ÖZDAĞ: MAHKEMEYE GİDECEĞİM

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi. Özdağ, karara şaşırmadığını, ihracı beklediğini söylemişti.

Milletvekili

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