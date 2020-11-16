İyi Parti'de ihraç ve istifa depremi!

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ'ın eylemlerinin;





İYİ PARTİ Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen;





“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve



