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iPhone alabilmek için böbreğini satan gençten kötü haber

Oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olan Shangkun arkadaşlarına hava atabilmek için iPhone almak istiyordu. Ailesi bu masrafı yapamayacaklarını söyleyince de istediği telefonu alabilmek için başka bir yola başvurdu.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:02
iPhone alabilmek için böbreğini satan gençten kötü haber

BÖBREĞİNİ SATMAYA KARAR VERDİ

"İkinci bir böbreğe ihtiyacım yok biri yeterli" diye düşünen 17 yaşındaki genç, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda böbreği için birileri ile anlaştı.

YASA DIŞI AMELİYATLA 3000 DOLARA SATTI

Böbreğini satabilmek için yasa dışı bir ameliyat geçiren genç, karşılığında 3.000 dolar aldı. Ancak Unilad'ın yerel kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, Shangkun, artık ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.

AİLESİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Büyük bir hata yapan genç, böbreğini sattıktan sonra dönemin popüler cihazlarından olan iPhone 4 ile iPad 2'yi satın aldı. Eve gittiğinde aldıklarına şaşıran aile gence baskı yapmaya başladı. Baskılara daha fazla dayanamayan genç, cihazları alabilmek için böbreğini sattığını itiraf etti.



Gencin itirafını duyan aile neye uğradığını şaşırdı. DİĞER BÖBREĞİ DE ÇALIŞMIYOR Şu an 25 yaşında olan Shangkun, ameliyat sonrasındaki bakımsızlık ve böbrek ameliyatının neden olduğu hasarlar nedeniyle, oldukça büyük bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalan gencin sağlam olan böbreği de çalışmaz bir duruma geldi.

NE KADAR ÖMRÜ KALDI BİLİNMİYOR

Her gün diyalize girmek zorunda kalan gencin ne kadar ömrünün kaldığı ise şu an bilinmiyor. Bir diğer yandan yaşanan bu olay, yetkili kurumlara da yansıdı. 300 BİN DOLARLIK TAZMİNAT Ekipler, gencin irtibata geçtiği kişileri tespit ederek, aralarında doktorların da olduğu 9 kişiyi tutukladı. 9 kişiden 5'i doğrudan organ satışı yapmakla yargılanırken, mahkeme Shangkun ve ailesine 300 bin dolarlık bir tazminat ödenmesine karar verdi.

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