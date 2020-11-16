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Herkes CHP'ye odaklanmışken o partide kriz patladı! Yeni parti kuracaklar

İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın itirafı sonra başlayan tartışmaların ardından ortaya atılan yeni parti iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:46
Herkes CHP'ye odaklanmışken o partide kriz patladı! Yeni parti kuracaklar

Disiplin Kurulu tarafından bugün ihracının görüşüleceği İYİ Partili Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Söz konusu iddia siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair yaptığı açıklamlarla olay yaratan Prof. Dr. Ümit Özdağ için Disiplin Kurulu bugün toplanıyor.

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı gündemde
Kritik toplantıda Özdağ'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?
Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken Ankara kulislerinde şoke etkisi yaratan bomba bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını iddia etti.

Abdulkadir Selvi

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