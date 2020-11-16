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BELTUR haberi İBB'yi karıştırdı

‘BELTUR’da kamu zararı 70 milyon TL’ haberi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:10
BELTUR haberi İBB'yi karıştırdı

Edinilen bilgiye göre İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, BELTUR haberi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diğer danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman ile bir görüşme yaptı. Bunun ardından sabah saatlerinde BELTUR Genel Müdür vekili Okan Gedik acil toplantıya çağırıldı. Danışmanların 'Bu bilgiler son derece hassas ve gizli bilgiler nasıl dışarıya sızabilir?' diyerek toplantı yapmaya karar verdiği öğrenildi. İBB yönetimi bu toplantıda bilgilerin nasıl sızdığını araştırıp son derece sıkı bir sorgulama yapacağı da iddia edildi. Ayrıca haber sonrası BELTUR'da 30 milyonluk vurgun sonrasında başlatılan soruşturmaların bu yöne kayması durumunda sorumlunun kimin olacağına karar verileceği de gelen bilgiler arasında yerini aldı.

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