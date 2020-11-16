Adnan Oktar için kritik gün! Bin 365 yıl hapisle yargılanıyordu...

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen davaya bugün Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında devam ediliyor Davanın esasına ilişkin mütalaasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan, bugünkü duruşmada mütalaasındaki suçlamaları taraflara okuyor. Sanıklar ve müştekiler ile avukatların hazır bulunduğu duruşmada savcı mütalaa özetini okuduktan sonra sanıkların son savunmalarının alınmasına geçilecek.



532 sayfalık mütalaada Adnan Oktar'ın, 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 7'si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarla suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi konumundaki 8'i kadın 13 sanığın da 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.