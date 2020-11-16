Acı haber: 1 Mehmetçik şehit!

MSB yaptığı açıklamada, "Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hakkâri / Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.