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Tarihi değiştirecek belge yayınlandı!

Tarihi değiştirecek son dakika belgesi ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı kitapta tarihe "veba ölümü" olarak geçen Osmanlı elçisi Cordoani Mustafa'nın aslında bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Diplomatik vahşete ilişkin asırlar sonra yayınlanan belge niteliğindeki kitap adeta ezber bozdu. Tarihi skandalın son dakika detaylarının ortaya çıktığı kitap Türkçe'ye de çevrildi. İşte Venedik'te asırlar öncen işlenen ve bugün kayıtları değiştirecek o bilgi

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 13:24
Tarihi değiştirecek belge yayınlandı!

Venedik'te bundan 444 yıl önce vebadan öldüğü iddia edilen Osmanlı elçisi Cordoani Mustafa'nın bir suikasta kurban gittiği, aslında veba salgınından değil bir katliam neticesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeni bilgiler ışığında tarihi nitelikteki ayrıntılar tarihçi bilim insanlarını da yeni bir tartışma konusunun ortasında getirdi. Tarihi cinayete ilişkin son dakika detayları, Oxford University Press'in diplomatik belgelere dayandırarak yayınladığı ve geçtiğimiz ay Türkçe de basılan "Venedik Gizli Servisi" isimli kitapta yer aldı. İşte ayrıntılar;

ONLAR KONSEYİ İSİMLİ KURUL SİYASİ SUİKASTLAR YAPMIŞ

Venedik 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'nın en güçlü istihbarat teşkilatlarından birine sahipti. Bu teşkilat 'Onlar Konseyi' adlı kurul tarafından yönetiliyordu. Teşkilat sadece bilgi toplamıyor 'örtülü' suikastlar da yapıyordu. Buna göre Oxford University Press'in bastığı ve geçtiğimiz ay Kronik Kitap tarafından 'Venedik Gizli Servisi' adıyla Türkçe yayımlanan kitapta bu operasyonlardan biri anlatılıyor. Kitap Venedik arşivlerinden çıkan mektuplar ve diplomatik belgelere dayanılarak hazırlanmış.

MÜSLÜMAN OLDU, MUSTAFA ADINI ALDI VE 'ONLAR KONSEYİ' DEVREYE GİRDİ!

Kitaba göre, Venedikli Cordoani, Müslüman olduktan sonra Mustafa adını aldı. Yetenek ve zekâsıyla öne çıkan Mustafa, devrin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın maiyetinde çalışmaya başladı. Paşa'nın verdiği diplomatik nitelikli özel vazifeleri yapıyordu.

SOKULLU MEHMET PAŞA ESİRLER İÇİN GÖREVLENDİRMİŞTİ

Tarihi değiştirecek kayıtların yayınlandığı kitap ile ortaya çıkan son dakika bilgilerine göre 1574'te, Sokullu tarafından Venedik'teki esirlerin serbest bırakılması için görevlendirildi. İstanbul'daki Venedik elçisi Balio ülkesine yazdığı mektupta, asıl adı "Cordoani" olan Mustafa'nın Venedik aleyhine faaliyet gösteren 'zeki ve tehlikeli bir casus' olduğunu bildirdi.

ÖLDÜRME KARARI ALINDI FAKAT SEZİLMEMESİ GEREKİYORDU

Bunun üzerine istihbaratı yöneten 'Onlar Konseyi' Mustafa'yı öldürme kararı aldı. Ancak resmi elçi olduğu için bunu kimse sezmeden 'örtülü' bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Zehirlemeye karar verdiler. Ancak iki ayrı zehir fayda etmedi. Üçüncü bir zehir hazırladılarsa da yine başaramadılar. Mustafa'yı İstanbul'a dönerken gemide zehirleme planı da başarısız oldu.

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