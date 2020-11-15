Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Tüm dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısının üretici firmalarından olan BioNTech şirketinin CEO'su olan Türk bilim insanı salgına dair flaş açıklamalarda bulundu. Bu kışın zorlu geçeceğini ifade eden Şahin, normale dönüş için tarih verdi.



Koronavirüs salgınında geçtiğimiz hafta yaşanan flaş gelişme ile yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuç elde edilen aşının üreticilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, bu kez de milyonların merakla beklediği o soruyu yanıtladı. Türk bilim insanı aşının uygulamaya geçmesiyle beraber tüm dünyanın normale döneceği o tarihi açıkladı.



Prof. Dr. Uğur Şahin "Bir bilim insanı olarak ve başkaca virüslerden şimdiye kadar gördüklerimizin ekstrapolasyonundan (sonuçların genişletilmesi, uyarlama) hastalığın önlenmesinde yüksek bir tesir umuyorum" dedi.



Prof. Şahin, "Böylesine yüksek etkili aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağına çok eminim. Ancak unutulmamalıdır ki bu bile pandeminin yayılmasında dramatik bir düşüşle sonuçlanacaktır" ifadesini kullandı.



Aşının antikor tepkisine bağlı olarak her yıl, iki yılda bir ya da beş yılda bir yapılması gerekebileceğini vurgulayan Şahin, "Bu kış zorlu geçecek. Bu kış aşımızla enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak. Fakat her şey yolunda giderse, aşıyı bu kış sonunda, gelecek yıl başında dağıtmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.



Normale dönüş için tarih verdi

Prof. Dr. Şahin, dünyanın dikkatle izlediği açıklamalarına şöyle devam etti:



"Bu yaza kadar büyük bir etki olmayacak. Yaz enfeksiyon hızı düşeceği için bize yardımcı olacak. Mutlak surette gerekli olan şey, ilkbahara kadar ya da sonbahardan önce yüksek aşılama oranına ulaşmamızdır.



Bu, gelecek sonbahar öncesi tüm bağışıklık aşılamasının başarıyla tamamlanması anlamına geliyor. Bunun gerçekleşeceğine eminiz; zira, birçok aşı şirketinden tedariklerini artırması istendi; yani gelecek yıl normal bir kış yaşayabiliriz."



Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan SARS-Cov-2'ye karşı potansiyel olarak ilk başarılı aşıyı geliştirdi.



BBC yayınında aşının genç insanlarda olduğu gibi ileri yaşlı insanlarda da etkili olup olmayacağına dair yorumunda Uğur Şahin, meseleye ilişkin gelecek üç hafta içerisinde daha iyi bir fikirlerinin olacağını umduğunu söyledi.



İkinci doz verildikten sonra bağışıklığın ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini aktaran Prof. Şahin, aşının kritik yan etkilerine dair ise uygulandığı bölgede birkaç gün hafif ya da orta derecede ağrı bildirildiğini anlattı.



Prof. Şahin, "Çalışmanın durdurulması ya da ara verilmesiyle sonuçlanacak başkaca ciddi bir yan etki görmedik" dedi.