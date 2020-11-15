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KKTC’de tarihi gün: Başkan Erdoğan Lefkoşa’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. Kuruluş yol dönümünü kutluyor. Son dönemde tarihi gelişmelerin yaşandığı KKTC Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ağırlıyor. Kapalı Maraş’ın açıldığı, seçimlerin gerçekleştiği Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkan Erdoğan’ı heyecanla beklediklerini ifade etmiş Başkan Erdoğan da yakın zamanda geleceğinin müjdesini vermişti.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 13:38
KKTC’de tarihi gün: Başkan Erdoğan Lefkoşa’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul' isimli uçak ile bugün saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Erdoğan'ı taşıyan uçak alınan son bilgiye göre Türkiye Saati ile 13.25'te Kıbrıs'a indi. Başkan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hazırlıkların yapıldığı havalimanında karşıladı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Kıbrıs'taki programa katılacağı açıklandı.

KKTC 37. KURULUŞ YILINI KUTLUYOR, BAŞKAN ERDOĞAN ADADA

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından uğurlanan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Lefkoşa'ya hareket etti. İstanbul isimli özel uçakla Kıbrıs yolculuğuna başlayan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

TÖRENLERE KATILACAK

Başkan Erdoğan'ın, buradaki ziyaretleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması beklenirken geçtiğimiz günlerde açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etmesi de bekleniyor.

TATAR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Diğer yandan Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda seçimlerin gerçekleştiği ve Başbakan olarak seçime giren ve seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkan Ersin Tatar'a da hayırlı olsun ziyareti olacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

LEFKOŞA ACİL DURUM HASTANESİ AÇILIYOR

Aktarılan son dakika bilgileri ışığında Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KIBRIS'A GELDİ

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bahçeli, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC'li yetkililer tarafından karşılandı.

RESMİ TEMASLARDA BULUNACAK

Bahçeli'nin son dakika programında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş'ı ziyaret ettikten sonra resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

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