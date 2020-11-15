İBB'nin yeni skandalı ortaya çıktı! Yetkili isim tek tek deşifre etti...

BELTUR A.Ş'nin İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindeki sözleşmeleri 2019 Mart ila Aralık ayı itibariyle son buldu. Birkaç hastanedeki restoranların ise sözleşmesi ise 2020 Nisan ayında bitti. Ancak BELTUR A.Ş. sözleşmesi bitmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman'ın talimatıyla hastaneleri işgal ettiği iddia edildi.



BELTUR HAKSIZ İŞGALİYESİ NEDENİYLE 70 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK..



BELTUR'un hastanelerden çıkmamasından dolayı hastaneler, hasta ve refakatçilerine yeme-içme hizmeti sunmak için kafe, restoran ve büfe ihalesine çıkamadı.



Bu durum İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşme şartnamesine göre, 'Kira süresinin sona ermesi ve sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için kira bedelinin binde 5'i oranında ceza itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz' hükmü uygulandığından BELTUR haksız işgaliyesi nedeniyle 70 milyon TL ceza ödeyecek..



Kamu zararının oluşmasının nedenin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'nin 'Bizi hastanelerden çıkartıyorlar' propagandası yapmak istemesi ile seçim zamanı hastaneler üzerinden vatandaşa ulaşmak olduğu öne sürüldü.



'RESTORAN VE KAFETERYA ÇALIŞANLARIMIZI DÖNÜŞÜMLÜ BİRER HAFTA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ'



BELTUR A.Ş; restoran ve kafeterya çalışanlarını birer hafta ücretsiz izne çıkardı.



BELTUR A.Ş'den çalışanlara gönderilen mesajda; 'Değerli çalışma arkadaşlarımız, içeriside bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle restoran ve kafeterya çalışanlarımızı dönüşümlü birer hafta ücretsiz izne çıkarma kararı almış bulunmaktayız. Gerekli bilgilendirme bağlı olduğunuz müdürlük tarafından detaylı olarak yapılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.



'BİLEREK İHALEYE GİRMİYOR'



Sabah gazetesine konuşan bir yetkili, şunları söyledi:



'BELTUR yönetimi sözleşme bittiği zaman hastanelerden çıkma kararı aldı. Ancak İBB Başkan danışmanı Ertan Yıldız, 'Sakın hastanelerden çekilmeyin. Eğer hastane yönetimi BELTUR orada olduğu zaman zaten ihaleye çıkamaz. Eğer ihaleye çıkar ve başka bir işletme buraların işletme hakkını kazanırsa bizde 'Hastanelerden bizi çıkartıyorlar' diye propaganda yaparız. Bu sayede işletmeleri hem çok küçük bir meblağ karşılığında tekrar kazanma şansımız olur, hem de seçim zamanı buralarda ayrıca propaganda yapacağız. Hastaneler yığınla insan dolu' ifadelerini kullandı ve BELTUR'un hastanelerden çıkmaması üzerine karar verildi.''Bu durum şu anda BELTUR'da 70 milyona yaklaşan bir kamu zararı oluşmasına neden oldu. Ayrıca zaten BELTUR hastanelerde 2013'ten bu yana kesintisiz işletme yapıyor. Burada sözleşme bittiği zaman ihaleye girmiş olsaydı belki yine BELTUR kazanacaktı. Ancak ihaleye girmeyip orada işgalci durumuna düştüğü için hem 70 milyon TL ceza ödemek zorunda bırakıldı, hem de hastaneler ihaleye çıksa belki daha fazla teklif veren bir istekliye işletme hakkını vererek daha fazla kazanacaktı. Bu durumda hem hastanelerden kaynaklı kamu zararı hem de BELTUR'dan kaynaklı kamu zararı oluşturuldu.'



'YASAL İŞLEYİŞİ BOZDULAR'



'Belediyenin yasal işleyişinin bozuldu. İBB Başkanı istediği kadar danışman alabilir. Ancak belediyenin bir yasal işleyişi vardır. Bu işleyiş ise Belediye Başkanı seçilir, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları ataması yapar. İştirak şirketlerini ise atanan genel müdürler yönetir. Bu dönemde ise Başkan Danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni finansal açıdan yöneten isimler ve danışmandan çok CEO vazifesiyle görevliler. Bu danışmanlar atadıkları genel müdürlere ve yönetim kuruluna talimat veriyor o talimatlar yanlış olmasına rağmen harfiyle yerine getiriliyor. Başkan Danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman finansal yani parasal açıdan yönetirken Murat Ongun ve Fatih Keleş ise medya ayağında belediyeyi yönetiyor' iddiasında bulundu.







'PERSONEL ZORLA İZNE ÇIKARILIYOR'



BELTUR'da izlenen yönetim nedeniyle 500 personelin ücretsiz izne çıkarılmaya mecbur bırakıldığına da değinen yetkili kişi, 'BELTUR artık personellerinin maaşını dahi ödeyemeyecek duruma getirildi. 70 milyonluk kamu zararı ve 30 milyonluk vurgun sonrasında personele maaş ödeyemediği için 500 BELTUR çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı. Personel ücretsiz izne zorlandı ve bu kişilere maaş ödemesi dahi yapılmıyor. Bu talimat ise Yiğit Duman'dan geldi. BELTUR bu iki hatalı karar ile 70 milyon TL zarar ettirildi ve pandemide en ihtiyaç duyulan zamanda hastanelerden kaçmaya başladı. Sadece ve sadece Ertan Yıldız'ın talimatıyla propaganda yapmak için BELTUR iflasa sürüklendi. Biten sözleşmeleri nedeniyle çıkış ihtarları gelmiş olmasına rağmen çıkılmadığı için 70 milyon TL ceza ödeyecek. Bu kararların sonucu olarak şirket maaşları ödeyemez hale geldi ve Yiğit Duman'ın talimatıyla tarihinde ilk defa hastane büfelerinde kepenkler kapandı, personel yasadışı ücretsiz izne gönderildi ' dedi.







İKİ BAKANLIK, BELTUR A.Ş'DE 30 MİLYON TL'LİK USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİASINI ARAŞTIRIYOR



BELTUR A.Ş'de; 30 milyon TL'lik usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma da devam ediyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ardından İçişleri Bakanlığı da 30 milyonluk usulsüzlük olduğu iddiasıyla müfettiş incelemesi başlatmıştı. İnceleme sonrasında müfettiş tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na sunulacak raporda suç işlendiği tespit edilirse BELTUR hakkında soruşturma ve dava açılacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı denetimde; BELTUR A.Ş.'nin işletme noktalarını bazı firmalara verdiği, Beltur'un ürettiği ürünlerin satışının kendisinin yapmadığı, Beltur'da sigorta kaydı olmayan kişilerin Beltur forması giyerek satış yaptığı ve satış işlemlerinde yazar kullanılmadığı tespit edilmişti.







SGK Denetmeni Adem Toker'in hazırladığı 'Durum Tespit Raporu'nda, Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda İşletmeleri'nin Beltur çatısı altında yasalara aykırı satış yaptığı tespit etmişti. Raporda, Beltur A.Ş. işyerinin faaliyet alanında yer alan ve işletmenin asıl işi sayılan kafeterya hizmetinin alt işverene devredilemeyeceği ifade ediliyor.



BELTUR GENEL MÜDÜRÜ GÜÇLÜ ŞENLER GÖREVDEN ALINDI



İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.

