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Formula1 canlı yayın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si saat 13.10'da başladı ve S Sport'tan şifresiz yayınlanıyor. 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen 58 turluk yarışa Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll ilk sırada start aldı.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 13:29
Formula1 canlı yayın!

Dokuz sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si start aldı.

Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765'lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055'lik derecesiyle yer alırken, Racing Point'in bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321'lik derecesiyle 3'üncü oldu. Lance Stroll ayrıca 1997'de Jacques Villeneuve'den sonra pole pozisyonu kazanan ilk Kanadalı pilot unvanını elde etti.

İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 4.6 saniye farkla 6. oldu. Türkiye Grand Prix'sinin startı bugün 13.10'da verildi.

İSTANBUL'DA İLK 10

1 - Lance Stroll (Racing Point)
2 - Max Verstappen (Red Bull)
3 - Sergio Perez (Racing Point)
4 - Alex Albon (Red Bull)
5 - Daniel Ricciardo (Renault)
6 - Lewis Hamilton (Mercedes)
7 - Esteban Ocon (Renault)
8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)
9 - Valtteri Bottas (Mercedes)
10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

İLK TURDA 2 PİLOT SPİN ATTI

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si müthiş bir heyecanla başladı. İlk turda Mercedes pilotu Valtteri Bottas ile Renault takımında Esteban Ocon spin attı. Ancak iki pilot da hasar almadan yarışa devam etti.

Kimi Raikkonen

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