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CHP'li Başkan çarşaflı kadınla çektirdiği fotoğrafı sildi!

CHP'nin il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sokakta sevimli görüntüler ve ayrımcılık yapmadıkları mesajını vermek için herkesle fotoğraf çektiren CHP'li başkan Turan Hançerli çarşaflı kadınla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından sildirdi! Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin çarşaflı bir vatandaşla birlikte çektirdiği fotoğraf CHP’de krize sebep oldu. Parti içi tepkiler üzerine fotoğrafı silen Hançerli, çarşaflı kadının olmadığı farklı fotoğraflar yayınladı.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 17:32
CHP'li Başkan çarşaflı kadınla çektirdiği fotoğrafı sildi!

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kişisel Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarda çarşaflı bir kadına yer verince partisi CHP'den tepki aldı. İşte CHP'de sosyal medya hesaplarından fark edilen ve sağ duyulu partilileri kızdıran instagram hareketliliği...

SOKAKTA HERKESE EŞİT, SONRASINDA 'O FOTOĞRAFI SİLİN'

Sosyal medyada tespit edilen son dakika kayıtlarına göre Hançerli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avcılar İlçe Örgütü ile birlikte mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Hançerli, bu anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.



CHP'Lİ YÖNETİCİLER RAHATSIZ OLDU! SİLDİRDİ

Hançerli, çarşaflı bir kadın ile birlikte görüldüğü anlara ilişkin fotoğrafa da sosyal medya hesabında yer verdi. Ancak iddiaya göre CHP yöneticileri çarşaflı kadının fotoğraflarda yer almasından rahatsız oldu.



AYNI MESAJI FARKLI FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞTI

'Komşuna Sahip Çık' kampanyası kapsamında vatandaşlarla buluşan Hançerli, 'çarşaflı' vatandaşa sahip çıkamayınca çareyi fotoğrafı silmekte buldu. Hançerli, sildiği fotoğrafın yerine çarşaflı vatandaşın bulunmadığı farklı fotoğraflar paylaşırken fotoğrafın altına aynı mesajı yazması da dikkat çekti.

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