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Beasley dünya liderlerini uyardı! '2021'de korkunç boyutta olacak'

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada koronavirüs salgınıyla uğraşılırken birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının olacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Dünya / 15 Kasım 2020 Pazar 22:32
Beasley dünya liderlerini uyardı! '2021'de korkunç boyutta olacak'

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, gelecek yıl büyük çapta kıtlık beklendiği uyarısında bulundu. Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin Amerikalı İcra Direktörü Beasley, Associated Press (AP) ajansına verdiği mülakatta, bu yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün WFP'ye dünya liderlerini gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına dair uyarması için megafon görevi gördüğünü söyledi.

2021'de korkunç boyutta kıtlık yaşanacak
Ödülün tam zamanında verildiğine dikkati çeken Beasley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) nisan ayında yaptığı 'dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraşılırken bir de birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olunduğuna' dair uyarısını yineledi.

Beasley, dünya liderleri para ve teşvik paketleri sağladıkları için bu kıtlık salgınını 2020'de engelleyebildiklerini söyledi.

Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çeken Beasley, salgın nedeniyle özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomilerinin kötüye gittiğini vurguladı.

Beasley, sokağa çıkma yasaklarının başladığını ve işlerin durdurulduğunu ifade etti.

Bu yıl ulaşabildikleri paranın 2021'de olmayacağının altını çizen Beasley, herkesin Nobel Barış Ödülü kazananıyla görüşmek istediğini bu yüzden de liderle görüşmek ve parlamentolarda konuşmak için Nobel Ödülü'nden faydalandığını dile getirdi.

Beasley, bu şekilde liderlere gelecek yılın kıtlık açısından ne kadar zor geçeceğini anlatabildiğini vurguladı.

Karşılaşılan trajedi ve krizlerin gelecek 12-18 ayda olağandışı bir hal alacağına dikkati çeken Beasley, kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Beasley, WFP'nin gelecek yıl kıtlıkla mücadele için 5, dünya genelindeki programlarını sürdürebilmek için de 10 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yeterli paraya erişmezlerse yaklaşık 30 ülkenin kıtlık şartlarına girebileceğini belirten Beasley, Kovid-19 aşısının sayesinde dünya genelindeki ekonomilerde sıçramalar olabileceğini de anlattı.

Beasly ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin ertelenen borç ödemelerinin zamanının gelmesiyle 2021'in kötü bir yıl olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Nobel Barış Ödülü ekim ayında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına verilmişti.

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