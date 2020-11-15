Başkan Erdoğan KKTC'de açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretlerinin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılısında, açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



-Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.



- Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk.



- KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk.



- KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır.



- KKTC ile dayanışmanın nişanesi Lefkoşa Acil Durum Hastanesidir.



