Başkan Erdoğan KKTC'de açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretlerinin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılısında, açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretlerinin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılısında, açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.
- Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk.
- KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk.
- KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır.
- KKTC ile dayanışmanın nişanesi Lefkoşa Acil Durum Hastanesidir.