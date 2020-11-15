Başkan Erdoğan: Hepimizi derinden üzmüştür! En kısa sürede ayağa kaldıracağız

İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Başkan Erdoğan yangınla ilgili açıklamasında, ''Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.'' ifadelerini kullandı.