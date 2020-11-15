AFAD'dan son dakika açıklaması: 'Deprem toplanma alanları...'

Deprem ve afet toplanma alanlarıyla ilgili son dakika haberi... Bugün yayınlanan bir haberde son yıllarda İstanbul başta olmak üzere toplanma alanlarının imara açıldığı ve son derece azaltıldığına ilişkin iddiaları içeren haberlere dair AFAD'dan belge ve rakamlarla çarpıcı açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler konusunda yazılı bir son dakika açıklaması yaptı.



AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BU KONUDA FARKLI KAVRAM VAR



AFAD tarafından yapılan açıklamada, haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği belirtilerek, 'Bilindiği üzere toplanma alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.



TOPLANMA VE BARINMA ALANLARI FARKLI İŞLEVLERE SAHİP



Toplanma alanları ile karıştırılabilen barınma alanları ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadır kent-konteyner kent kurulacak alanları ifade etmektedir. Belediyeler tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanları muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve valilikler ile koordineli bir şekilde Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu ana çözüm ortağı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından kontrol edilmektedir' denildi.



TOPLANMA ALANLARININ KRİTERLERİ BELLİ



AFAD tarafından acil toplanma alanı tespit kriterlerinin neler olduğunun da anlatıldığı açıklamada, 'Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor' ifadelerine yer verildi.



İŞTE İSTANBUL'UN TOPLANMA ALANI SAYISI



İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 adet toplanma alanı bulunduğunun belirtildiği açıklamada, 'Bahse konu haberlerde İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı vardır.