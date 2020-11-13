USD (Alış - Satış) : 7,63 - 7,64 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,03

Oyun firmasının ofisine silahlı saldırı!

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun firması binasına giren silahlı silahlı bir grup, çalışanları binanın çatısına çıkararak rehin aldı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 23:36
Oyun firmasının ofisine silahlı saldırı!

Kanada'nın Montreal kentinde oyun firması Ubisoft'un çalışma binası bir grup tarafından basıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Grup, şirketin tüm çalışanlarını rehin aldı ve çatıya çıkardı. O anlar ise kameralara yansıdı.

ZIRHLI ARAÇLAR VE POLİS SEVK EDİLDİ

Bölgeye zırhlı araçlar ve polis sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine aldı. CBC-Kanada televizyonu ise sıcak gelişmeyi, ''St-Laurent Bulvarı üzerindeki Ubisoft binalarından birinde büyük bir operasyon sürüyor, polis herhangi bir yaralanma veya tehdit tespit edilmediğini açıkladı.'' ifadeleri ile duyurdu.

DÜZİNELERCE POLİS BİNAYI ÇEVRELEDİ

Polis operasyonu ve gözaltıların 911'e yapılan bir ihbar sonucu başladığı, düzinelerce polisin Ubisoft binasını barikatlarla çevrelediği bilgisi paylaşılırken, olay yerinde birkaç polis kruvazörü ve ambulans bekletildiği kaydedildi.

'BÖLGEDEN UZAK DURUN' AÇIKLAMASI

Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ÇIKTIM VE İYİYİM"

Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Kanada

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı