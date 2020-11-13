Oyun firmasının ofisine silahlı saldırı!

Kanada'nın Montreal kentinde oyun firması Ubisoft'un çalışma binası bir grup tarafından basıldı.



KAMERALARA YANSIDI



Grup, şirketin tüm çalışanlarını rehin aldı ve çatıya çıkardı. O anlar ise kameralara yansıdı.



ZIRHLI ARAÇLAR VE POLİS SEVK EDİLDİ



Bölgeye zırhlı araçlar ve polis sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine aldı. CBC-Kanada televizyonu ise sıcak gelişmeyi, ''St-Laurent Bulvarı üzerindeki Ubisoft binalarından birinde büyük bir operasyon sürüyor, polis herhangi bir yaralanma veya tehdit tespit edilmediğini açıkladı.'' ifadeleri ile duyurdu.



DÜZİNELERCE POLİS BİNAYI ÇEVRELEDİ



Polis operasyonu ve gözaltıların 911'e yapılan bir ihbar sonucu başladığı, düzinelerce polisin Ubisoft binasını barikatlarla çevrelediği bilgisi paylaşılırken, olay yerinde birkaç polis kruvazörü ve ambulans bekletildiği kaydedildi.



'BÖLGEDEN UZAK DURUN' AÇIKLAMASI



Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.



"ÇIKTIM VE İYİYİM"



Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.