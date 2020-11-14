İmamoğlu Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı!

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı bir İngilizce konuşmada yine Türkiye'yi şikayet etti. Yurt dışından medet uman İmamoğlu'nun İngilizcesi de sosyal medyada gündem oldu.
Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması
yaptı.
İmamoğlu konuşmasında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, ülkede demokrasi ve özgürlüğün olmadığı şeklinde gerçek dışı iddialarda bulunan İmamoğlu'nın konuşması büyük tepki çekti.
İmamoğlu'nun İngilizcesi ise sosyal medyada günün konusu oldu.