USD (Alış - Satış) : 7,63 - 7,64 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya saldırmasının arka planı...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan aldığı ölüm sayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef gösterdi! Peki pandemi döneminde İstanbul'a kim ihanet etti? Detaylar haberimizde...

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:31
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya saldırmasının arka planı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu söyleyerek başarılı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı töhmet altında bırakmaya çalıştı.
 
CHP'li Ekrem İmamoğlu paylaşımında, 'Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz' sözlerini sarf etti.Polemik üreterek yapamadığı icraatlerini perdelemeye çalışan İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef gösterdi.

SORUYORUZ: PANDEMİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDEKİ ŞEHİR HASTANESİNİN YOLUNU NİYE YAPMADIN?
 
Aynı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde 'bütçem yok' bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını yapmamıştı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı salgınla mücadelede büyük görev üstlenecek olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamlamıştı.İmamoğlu güdümündeki İBB, koronavirüse rağmen toplu taşıma araçlarının sefer sayısını azalttı. Temas ve mesafe kurallarına hiçe sayan CHP'nin sansasyonel isminin faaliyetleri, koronavirüsün bulaşmasını göz göre göre artırıyor.Popülist söylemlerle hayal satan İBB Başkanı başarılı Bakan Koca'ya dil uzatan uzatarak hedef saptırmaya devam ediyor.
 
 
 

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı