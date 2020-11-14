İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya saldırmasının arka planı...

SORUYORUZ: PANDEMİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDEKİ ŞEHİR HASTANESİNİN YOLUNU NİYE YAPMADIN?

Aynı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde 'bütçem yok' bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını yapmamıştı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı salgınla mücadelede büyük görev üstlenecek olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamlamıştı.İmamoğlu güdümündeki İBB, koronavirüse rağmen toplu taşıma araçlarının sefer sayısını azalttı. Temas ve mesafe kurallarına hiçe sayan CHP'nin sansasyonel isminin faaliyetleri, koronavirüsün bulaşmasını göz göre göre artırıyor.Popülist söylemlerle hayal satan İBB Başkanı başarılı Bakan Koca'ya dil uzatan uzatarak hedef saptırmaya devam ediyor.