Bakan Koca 14 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 14 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

14 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 150.141

HASTA SAYISI: 3.116

VEFAT SAYISI: 92

İYİLEŞEN SAYISI: 2.298

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.