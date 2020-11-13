USD (Alış - Satış) : 7,63 - 7,64 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,03

Trump kendi yemin törenine katılacak!

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." dedi

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 21:20
Trump kendi yemin törenine katılacak!

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor.

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı