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Trump'ın etrafı sarıldı! 130 koruması...!!!

ABD Başkanı Donald Trump’ı korumakla görevli 130 Gizli Servis çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu.

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 19:25
Trump'ın etrafı sarıldı! 130 koruması...!!!

ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevli 130'dan fazla Gizli Servis çalışanında koronavirüs tespit edildi. Söz konusu görevlilerin,Trump'ı seçim kampanyası boyunca düzenlediği mitinglerde koruduğu ifade edildi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

ABD medyası, Trump'ın düzenlediği mitinglerde Gizli Servis çalışanlarının Trump ile destekçileri arasında durduğuna ve birçoğunda maske bulunmadığına dikkat çekti. Gizli servis korumalarının karantinaya alındığı belirtildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de son açıklanan verilere göre 10 milyon 888 bin 324 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 248 bin 686'ya ulaştığı bildirildi.

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