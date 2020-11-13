TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçmek için anket başlattı! Listede Başkan Erdoğan da var

Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında, Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları öne çıkıyor. Başkan Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.







1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg 'Yılın Kişisi' ilan edilmişti. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler...







Pandemiyle mücadele boyunca temel ihtiyaç sektöründe çalışanlar







Başkan Recep Tayyip Erdoğan







ABD Başkanı seçilen Joe Biden







Donald Trump







Vladimir Putin







Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları







Kamala Harris







Jacinda Ardern







Dünya Sağlık Örgütü







Lewis Hamilton







Kanye West







Tiktokçular







Blackpink







Greta Thunberg







Prens Harry







Trevor Noah