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TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçmek için anket başlattı! Listede Başkan Erdoğan da var

Dünyaca ünlü TIME dergisi her yıl yaptığı gibi "Yılın Kişisi"ni seçmek için anket başlattı. Ankette yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadelede ön safta çalışanlar aday gösterildi. Öte yandan Başkan Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 14:48
TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçmek için anket başlattı! Listede Başkan Erdoğan da var

Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında, Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları öne çıkıyor. Başkan Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.



1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg 'Yılın Kişisi' ilan edilmişti. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler...



Pandemiyle mücadele boyunca temel ihtiyaç sektöründe çalışanlar



Başkan Recep Tayyip Erdoğan



ABD Başkanı seçilen Joe Biden



Donald Trump



Vladimir Putin



Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları



Kamala Harris



Jacinda Ardern



Dünya Sağlık Örgütü



Lewis Hamilton



Kanye West



Tiktokçular



Blackpink



Greta Thunberg



Prens Harry



Trevor Noah

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