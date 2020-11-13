TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçmek için anket başlattı! Listede Başkan Erdoğan da var

Dünyaca ünlü TIME dergisi her yıl yaptığı gibi "Yılın Kişisi"ni seçmek için anket başlattı. Ankette yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadelede ön safta çalışanlar aday gösterildi. Öte yandan Başkan Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.
Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında, Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları öne çıkıyor. Başkan Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.
1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg 'Yılın Kişisi' ilan edilmişti. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler...
Pandemiyle mücadele boyunca temel ihtiyaç sektöründe çalışanlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ABD Başkanı seçilen Joe Biden
Donald Trump
Vladimir Putin
Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları
Kamala Harris
Jacinda Ardern
Dünya Sağlık Örgütü
Lewis Hamilton
Kanye West
Tiktokçular
Blackpink
Greta Thunberg
Prens Harry
Trevor Noah