Oda TV'nin sapık şeyhi Fatih Nurullah iğrenç WhatsApp mesajları ifşa oldu: Yazışmaların hepsini boşalt e mi

Müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah Şağban, bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada, Sapık Şeyh'in istismar ettiği 12 yaşındaki Y.A. arasındaki, bugüne dek bilinmeyen WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunulacak.



Sapık Şeyh, kızı istismar ettiğini küçük kızın babası ile yaptığı telefon konuşmalarında itiraf etmiş ve kızın ailesine para teklif etmişti. Nurullah mahkemede ise kızın babasını para sızdırmak için komplo kurmakla suçlayıp, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iftirasını atmıştı.



Bugünkü duruşmada sapık şeyhin küçük kızla arasında geçen WathsApp mesajları delil olarak mahkemeye sunulacak. İsmail Saymaz'ın haberine göre, şeyh Fatih Nurullah, küçük kızdan yaptıkları konuşmaları silmesini istiyor. 17 Mart tarihli yazışma şu şekilde:









RÜYA ALEMİNDE NİKAHLANDIKLARINI SÖYLÜYOR

Yazışmada Şağban kendini (haşa) Hazreti Muhammed'e, küçük Y.A.'yı da peygamber efendimizin eşi Hazreti Ayşe'ye benzetiyor. 'Zuhurat' ifadesinden kastı da rüya alemi… Küçük Y.A.'nın kendisine rüya aleminde nikahlandırıldığını söylüyor.



BİR YILLIK YAZIŞMALARI SİLDİRMİŞ

Y.A.'nın avukatı olan Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, yazışmanın bir yıllık geçmişe sahip olduğunu ve bir kısmının Şağban tarafından sildirildiğini öne sürüyor.



KÜÇÜK KIZI İSTANBUL'DA DA İSTİSMAR ETMİŞ

Burak, Y.A.'nın yalnızca Sakarya'da değil, İstanbul'da bir dergahta da istismara uğradığını savunuyor. Çocuğun mağdur edildiğinde 12'den küçük olduğunu vurgulayan Burak, cezanın 10 yıldan az olamayacağını söylüyor.



BABA F.A.'YA DAVA AÇTI, HALA TEHDİT EDİYORLAR

Bu arada Şağban'ın avukatları, istismarın kanıtı olan ses kayıtlarının basına yansıması nedeniyle baba F.A.'dan şikayetçi oldu. Baba F.A., gizliliği ihlal suçlamasıyla ifade verdi. F.A., halen tehdit edildikleri söylüyor.