Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



'Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var'

İşte Bakan Selçuk'un o açıklaması:



'Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.'