Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil uyarısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'Öğrencilerimizin buna ihtiyacı var'
İşte Bakan Selçuk'un o açıklaması:
'Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.'