USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,19 - 9,20

Koronavirüs aşısında yüzde 90'lık başarı sağlayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin memleketlerinde gurur var

Kovid-19 aşısıyla dünyaya umut veren Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin memleketlerinde gurur var. Türeci’nin kuzenleri “Onlarla iftihar ediyoruz” derken, Şahin’in arkadaşları “Bir İskenderunlu dünyayı kurtaracak” dedi.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 09:47
Koronavirüs aşısında yüzde 90'lık başarı sağlayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin memleketlerinde gurur var

İnsanoğlunu dünyayı kasıp kavuran koronavirüs belasından kurtarabileceği açıklanan aşıyı geliştiren Alman BioNTech şirketinin ortağı Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin memleketlerinde dünyalara bedel bir mutluluk ve gurur yaşanıyor. Özlem Türeci'nin baba ocağı Rize'nin Fındıklı ilçesinde apayrı bir sevinç var. 20 yıl önce babasını kaybeden, iki kız kardeş olan Türeci'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki yakın akrabaları ile Uğur Şahin'i memleketi İskenderun'da tanıyanlar konuştu.

Fındıklı ilçesinde Türeci'nin kuzeni Fetih Türeci (65), "Özlem küçükken köyüne gelirdi ama uzun zamandır gelemedi. Özlem, okudu, doktor oldu. Şimdi ise başarılarından bahsedilen biri oldu. Özlem'in babası Yurdanur abi, en son 20 yıl önce buraya gelmişti. Çocuklara bebekler, oyuncaklar getirmişti. Özlem hem Türkiye'nin hem dünyanın gururu oldu" dedi. Türeci'nin diğer kuzeni Bina Türeci ise "Başarısı bizlere gurur yaşattı. Çarşıya indiğimde herkes bizi tebrik etti. Özlem Almanya'da doğdu. Küçükken buralara gelir, dere kenarında, çaylık bahçelerde oynardı. O zamanlarda bile çok hareketli ve akıllı bir kızdı. Özlem ve eniştemizle iftihar ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon'da yaşayan akrabası Oktay Türeci (84) ise şunları anlattı: "Yeğenim Özlem çok çalışkan ve başarılarla dolu, iyi bir araştırmacı. Aslında eşiyle onkoloji üzerine çalışırlar. Özlem evlendikten sonra soyadını değiştirmedi. 'Türeci olmak benim için gururdur' dedi. Babası Yurdanur, annesi Şule ve kız kardeşi de doktor. Bir kızı var. Özlem küçükken ve doktor olduktan sonra birkaç kez Fındıklı'ya gelmişti. Yerinde bir saniye duramayan, inceleyen, araştıran bir yapısı vardı ve halen daha hiç değişmeden aynı şekilde yaşamını sürdürüyor. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varsın Özlem..."

DOKTOR OLMAYA ÇOCUKKEN KARAR VERDİ
Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya Köln'den çocukluk arkadaşı Recep Aydın, SABAH'a konuştu. Aydın, "CfB Ford Niehl takımında 6-8 yıl beraber top oynadık. İkimiz de orta saha oyuncusuyduk. Doktor olmasaydı iyi bir futbolcu olurdu. Ama o daha çocuk yaşta doktorluğu kafasına koymuştu" dedi.

Almanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı