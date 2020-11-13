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Kardeşini namaz kılarken başından vurarak katletti!

Iğdır'da, Ankara'dan memleketine gelen İman Tazegün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak katletti.

3. Sayfa / 13 Kasım 2020 Cuma 14:43
Kardeşini namaz kılarken başından vurarak katletti!

Olay, dün akşam saatlerinde Aralık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'da yaşayan emekli memur İman Tazegün, ölen babasından kalan mirası paylaşmak için ilçeye geldi. İman Tazegün, kardeşi Hüseyin Tazegün'den payını istedi. Kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hüseyin Tazegün, ağabeyine, 'Sen yıllar önce hakkını aldın, senin hakkın yok' dedi. Tartışma kardeşlerin yakınlarının araya girmesiyle sonlandı.

Namaz kılarken vurdu
Ancak aynı günün akşamında, Hüseyin Tazegün namaza durdu. İman Tazegün de arkadan yaklaştığı kardeşinin başına bir el ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası sahibi olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'ndan geçerek Nahçıvan'a gitti. Polis, İman Tazegün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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