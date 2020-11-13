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İnanılmaz kaza! Tam 29 araç...!!!

ABD'nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. 29 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 18:27
İnanılmaz kaza! Tam 29 araç...!!!

ABD’yi etkisi altına alan karşı yağışı bir çok eyalette hayatı felç etti. ABDnin Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle çoğu TIR, olmak üzere 10’a yakın aracın yanarak kül olduğu ifade edildi.

Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, kazaya yoğun kar yağışının sebep olduğu ve yanan araçlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ifade edildi.

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