İmam Hatiplilere saldıran Erol Mütercimler’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplileri aşağılayan yazar Erol Mütercimler'in Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevki istendi. Hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulan Mütercimler'in kendisini ve çirkin ifadelerini makul bir gerekçe ile savunamadığı öğrenilirken yeni gelişme Bakırköy yolunu açtı. İşte mahkemeden son dakika haberleri…



MÜTERCİMLER'İN AKIL SAĞLIĞI İÇİN İNCELEME İSTENDİ



İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Erol Mütercimler'in davasında son dakika gelişmesi yaşandı. İlk duruşma için avukatlarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayına gelen Mütercimler'in savunması alındı. Mütecimler'den şikayetçi olan İlim Yayma Cemiyeti'nin avukatı Selçuk Kar, 'İlim Yayma Cemiyeti adına şikayette bulunuyoruz. İlim Yayma Cemiyeti kurulduğu tarihten beri bu okulları desteklemiş ve devamlı yardım etmiştir' dedi.



'KENDİ BEYANLARINDAN YOLA ÇIKARAK AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLSİN'



Sanık Erol Mütercimler'in savunmasına göre ne dediğinin farkında olmadığını belirten Kar son dakika taleplerinde 'Sanığın kendi beyanlarından yola çıkarak cezai ehliyetinin olup olmadığı hususunda Bakırköy devlet hastanesine sevkinin yapılarak cezai ehliyetinin araştırılmasını talep ediyorum' dedi.



GELİR BEYANINDA YALAN!



Avukat Kar, 'Ayrıca sanık kimlik tespiti sırasında 3000 TL geliri olduğunu beyan etmiştir. Bu durumun araştırılmasını talep ediyoruz. Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçtur. Biz suç izaf etmiyoruz. Sadece bu hususun araştırılmasını talep ediyoruz' diye konuştu.

Mahkeme, Mütercimler'in savunmasını aldıktan sonra davaya üç ay ara verdi.



ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI



Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek '... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...' ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.



1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.