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FETÖ’cüler maklube sofrasında yakalandı

İstanbul’da terör örgütünü toparlama faaliyetlerine girişen FETÖ üyelerinin güvenli evini polis bastı, 9 kişi gözaltına alındı. Evdekiler toplantıdan önce maklube hazırlamıştı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 09:35
FETÖ’cüler maklube sofrasında yakalandı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ mensuplarının örgütü yeniden toparlama süreci içine girdiklerini tespit etti. Yakalanan örgüt militanlarının verdiği ifadeler, takiplerde elde edilen bilgiler, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bocalama devresi geçiren örgütün yeniden yapılanma sürecine girdiğine işaret ediyordu. FETÖ İstanbul'u 3 bölgeye ayırmıştı. Bu bölgeler Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olarak adlandırılmıştı. Örgüt üyeleri güvenli evler olarak tanımladıkları yerlerde buluşmalara başlamış, strateji belirleme aşamasına geçmişti.

Aylar süren takipler, izlemeler sonunda örgütün bu yönde faaliyet gösteren bir hücresi tespit edildi. Bahçelievler'deki örgüt evi geçtiğimiz perşembe günü basıldı. Hürriyet'in haberin göre, evdeki 6 örgüt üyesi, ismi örgütle birlikte anılan 'maklube' yemek için hazırlanmıştı. Maklube tepsisi ve malzemeleri salonun ortasında duruyordu. Masanın üzerinde ise elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar vardı. Örgüt mensuplarının üzerinde 120 bin lira tutarında döviz de bulundu. O gün için toplantıya gelmeyen 3 FETÖ mensubu da Başakşehir, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de yakalandı.

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