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Bebek Parkı'na 'tuvalet projesi' tepki üzerine iptal edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin 'Şehir Tuvaletleri' projesi kapsamında Bebek Parkı'nda yapılan kazı çalışmaları vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildi.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 13:38
Bebek Parkı'na 'tuvalet projesi' tepki üzerine iptal edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Sağlık AŞ tarafından işletilen turistik bölgelerde hayata geçirilen 'Şehir Tuvaletleri' projesi şehrin diğer meydan ve halkın toplu olarak bulunduğu yeşil alan ve parklarda da yaygınlaştırılmak istendi.

Proje kapsamında geçmiş dönemlerde özel şahıslar tarafından işletilen ve hijyenik olmayan tuvaletlerin yıkılarak yerine modern tuvaletler inşa edilieceği açıklandı. Fiziki koşulları müsait olmayan meydan ve caddelere ise modüler veya prefabrik tuvaletler yerleştirildi.

İBB tarafından bu proje kapsamında yeşil alan ve parklara da modern tuvaletler yapılması için Bebek Camii'nin tuvaletinin yetersiz olduğu düşünülerek Bebek Parkı içerisine tuvalet yerleştirmek için çukur eşildi. Fakat Bebekli vatandaşlar parkın ortasına tuvalet yapılmasına tepki gösterdi. İBB tarafından Bebek parkında hedeflenen "Şehir Tuvaletleri" projesi vatandaşların tepki göstermesi üzerine yanlışlık oldu denilerek iptal edildi. Tuvalek yapımı için eşilen çukur ise dolduruldu.

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