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TUSAŞ ile Boeing arasında iş birliği anlaşması! Dünyanın en büyüğü Türkiye'yi seçti

Dünyanın en büyük havacılık firmalarından olan Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "termoplastik parça üretim kabiliyeti geliştirilmesi" amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 13:22
TUSAŞ ile Boeing arasında iş birliği anlaşması! Dünyanın en büyüğü Türkiye'yi seçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Boeing, Türkiye'de havacılık standartlarına uygun termoplastik parça üretim kabiliyeti geliştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.



TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ, Boeing ile iş birliğinden edindiği teknik destek ve deneyimle yüksek kapasiteli hızlı üretim teknolojisini barındıran ve geleceğin hava araçlarında yer alacak olan termoplastik kompozit parçaların tasarlanması ve üretiminin gerçekleştirilmesi için yeni bir yatırım gerçekleştirdi.



Yüksek Verimli Ekonomik ve Hızlı Termoplastik projesiyle yüksek kalitede üretimi gerçekleştirilecek olan termoplastik kompozit parçaların, konvansiyonel kompozitlere nazaran ürün döngüsü ve proses alanlarındaki maliyeti yüzde 30 düşürmesi öngörülüyor.



TUSAŞ, tam otomasyonlu makineler ile yüksek kapasiteli, kaliteli ve hızlı üretim teknoloji tesisi olmasının yanı sıra termoplastik kompozit üretim kabiliyeti de kazanmış oldu. Bu alanda çalışacak olan teknik personelin de yetişmesine imkan sağlayacak olan tesis, yerli ve milli imkanlarla dünya standartlarında termoplastik kompozit parça üretecek.



Yüksek kalitede üretilecek termoplastik kompozitler TUSAŞ özgün ürünleri başta olmak üzere, havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli boyut ve geometrilerde parça üretimini gerçekleştirmeye aday olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni üretim teknolojilerine, havacılık sektörüne bu denli önemli iş birlikleriyle yön vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Ülkemizin en önemli projelerine yön veren şirket olarak yüksek kalitede üretim gerçekleştirerek, termoplastik yatırımlarımızı yaparak maliyeti de önemli bir ölçüde düşüreceğiz.' ifadesini kullandı.



Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da anlaşmanın hem Boeing ve TUSAŞ'ın uzun yıllara dayanan ortaklığına yeni bir boyut daha kazandırdığının altını çizerek, 'Bu gibi Türk havacılığının gelişimine köklü katkılar sağlayan projeler, önemli bir teknoloji ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye'ye güvenimizin ve kalıcı iş birliği taahhüdümüzün de bir göstergesi.' değerlendirmesinde bulundu.

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