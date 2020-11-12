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Sözcü gazetesi kendi okuyucusuna hakaret etmeye devam ediyor!

Millete tepeden bakan Kemalist gazete Sözcü, kendi okuyucusuna hakaret etmeye devam ediyor. Daha önce oy kullanacaklar için "Beyninizi yanınıza almayı unutmayız" manşetini atan paçavra, şimdi de "Anlamayanlar için ikinci kez anlatıyoruz" manşetiyle okuyucusunu aşağıladı.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 13:09
Sözcü gazetesi kendi okuyucusuna hakaret etmeye devam ediyor!

Kendisini dev aynasında gören kemalist Sözcü gazetesi, millete tepeden bakarken kendi okuyucusuna da hakaret etmeyi sürdürüyor.

Türk milletine ‘bidon kafa', ‘göbeğini kaşıyan adam' diye hakaret edenlerin kalem oynattığı skandal gazete, attığı manşetle kendi okuyucusunu anlamamakla itham etti.

Daha önce seçim öncesi manşetten insan beyni fotoğrafı paylaşarak “Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayız” manşeti ile okuyucusuna 'beyinsiz' diyen Sözcü, şimdi de ekonomi ile ilgili haberini “Anlamayanlar için ikinci kez anlatıyoruz” anonsuyla vererek okuyucusuna 'siz bir şeyden anlamıyorsunuz, ikinci kez anlatıyoruz' diyerek hakaret etti.

Kendi okuyucusuna dahi hakaret etmekten geri durmayan yalan ve iftira makinesi Sözcü'nün bu fütursuzluğuna muhalif cepheden her hangi bir tepki gelmemesi de dikkat çekti.

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