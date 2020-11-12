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Sökerek kurtulamazsınız! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin 'PKK paçarvalı park'ı skandalına terörle mücadele ekipleri dahil oldu

CHP tarafından yönetilen Küçükçekmece Belediyesi'nin bulunduğu bölgeye ait bir parkta PKK paçarvalı görseller Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntüler yayılmasının ardından büyük tepki toplarken, parktaki paçavralar söküldü. Olayla ilgili olarak faillerin bulunması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürece katıldı.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 12:16
Sökerek kurtulamazsınız! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin 'PKK paçarvalı park'ı skandalına terörle mücadele ekipleri dahil oldu

İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden oldu. CHP'li belediye, ilçede İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, bakım-onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görseller ise dikkat çekti.

PKK PAÇAVRASI
Son yerel seçimlerde HDP ile ittifak sağlayarak CHP'nin kazandığı ilçede belediye, çocukların oyun oynadığı parka terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını simgeleyen işaretler ve imgeler yere işlendi.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA AÇTI
Terör örgütü PKK'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.

TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU
Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi. Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü belirtti.

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