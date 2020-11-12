Koronavirüs aşısı bulundu, peki hayat ne zaman normale dönecek? Aşıyı reddedenler için ne yapılacak?

Tüm dünyada 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ilan edilen karantina uygulamalarının neden olduğu ekonomik ve toplumsal aksaklıklar devam ediyor. Bununla birlikte, bilim insanları aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen hayatın uzun bir süre daha normale dönmeyebileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi önderliğinde yayımlanan yeni bir raporda, aşı olmayı reddeden insanlar ve dozların herkese eşit olarak dağıtılmaması nedeniyle gelişmiş ülkelerde gelecek bahar aylarına kadar, diğerlerinde ise yıllarca karantina ve sosyal mesafe önlemlerin devam edeceği belirtildi. Söz konusu çalışma Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90 koruma sağladığı duyurusunun ardından geldi.



HER 10 KİŞİDEN 8'İNİN AŞILANMASI GEREKİYOR

Oxford Üniversitesi'nin önderliğinde hazırlanan ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan bir raporda yeni tip corona virüs aşısının bulunması halinde, pandeminin hemen sona ermeyeceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, aşının salgını durdurabilmesi için her 10 kişiden 8'inin aşılanması gerektiği kaydedildi.



PFIZER/BIONTECH DUYURUSUNUN ARDINDAN GELDİ

Söz konusu rapor, Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90'dan fazla koruma sağladığının duyurulmasının ardından geldi. Pfizer tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu belirtildi.



KARANTİNA VE SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAK

Ancak, İngiliz bilim insanları onay alması halinde ülkede yılbaşından önce sağlık çalışanları ve kronik hastalara dağıtılması beklenen aşının karantina ve sosyal mesafe önlemlerini ortadan kaldırmayacağını söyledi.



AŞILARIN ÇALIŞAMAMA İHTİMALİ DE VAR

Sağlık çalışanları üzerinde çok büyük bir yük olacağını belirten uzmanlar, bir grubun aşı olurken diğerlerin gelecek yıla kadar bekleyebileceğini söyledi. Ayrıca raporda, henüz hiç bir aşının son sonuçlarının açıklanmadığı ve onaylanmadığı ifade edilerek, aşıların çalışmama ihtimalinin olabileceğinin dikkate alınmasını vurguladı.